Пострадавшего в схватке с вандалами железнодорожника наградят в Подмосковье

Помощника машиниста, который пострадал в схватке с вандалами в Подмосковье, наградят за смелость и неравнодушие. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Вечером 10 ноября на станции Монино в Ярославской области около 20 подростков разбили более 20 окон в вагонах в электричке Монино — Москва. Затем они попытались проникнуть в хвостовую кабину.

В этот момент среди пассажиров был помощник машиниста, который ехал на работу.

«Понимая всю опасность поведения вандалов, в результате которых могли пострадать пассажиры поезда, железнодорожник предпринял попытку остановить хулиганов», — уточнили в МЖД.

Подростки его избили. Сейчас мужчина находится на больничном.

На место ЧП прибыли полицейские. Из-за случившегося в тот день отменили два пригородных поезда.

«За свое неравнодушие, смелость и мужество помощник машиниста, пострадавший в результате схватки с вандалами, будет представлен к награде», — добавили в пресс-службе.

