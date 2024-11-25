Пострадавшего в ДТП главу медиахолдинга Readovka выписали из реанимации

Московские врачи перевели главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылева из реанимации в отделение реабилитации. Он продолжает восстанавливаться после ДТП, сообщил Telegram-канал Readovka .

По его данным, врачи сделали все возможное, чтобы Костылев быстрее восстановился от тяжелых травм после аварии. Сейчас у него ясное сознание, он активно общается с близкими.

«Реабилитация — значимый этап для его семьи, коллег и всех, кто переживал о состоянии главы нашего медиахолдинга», — отметили коллеги журналиста.

Костылев попал в ДТП в октябре, во время рабочего визита по проекту «Многодетные деревни». Врачи провели операцию. Когда состояние журналиста стабилизировалось, его перевезли в Москву. В результате аварии он получил перелом основания черепа, ушиб мозга, черепно-мозговую травму, тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Некоторое время Костылев находился в коме.