Пострадавшего при ЧП в Брянской области доставили в НИИ Склифосовского

Еще одного пострадавшего при обрушении моста в Брянской области доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

«Пациента эвакуировали авиамедицинской бригадой медицины катастроф. Команда больницы приступила к оказанию всей необходимой медицинской помощи», — сообщили в институте.

Замглавного врача по ургентной помощи Фархад Навзади рассказал о состоянии пострадавших, доставленных в больницу. Он отметил, что в институт Склифосовского доставили пять пациентов каретами скорой помощи, и один самый тяжелый пациент доставлен санавиацией.

«На данный момент у нас находится шесть пациентов, двое в противошоковом зале в тяжелом состоянии, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказал Навзади.

Еще одного пострадавшего ребенка перевезли на реанимобиле в московский центр доктора Рошаля. Семилетнему мальчику провели весь комплекс обследований, на основании которых врачи выберут дальнейшую тактику лечения.