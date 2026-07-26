Пострадавшего на Памире подмосковного туриста эвакуировали вертолетом

Россиянина Игоря Байера, получившего травмы во время турпохода на Памире, эвакуировали на вертолете в Лахшский район Таджикистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

Из Лахшского района пострадавшего перевезут на машине в Душанбе. Спасатели побеседовали с Байером и отметили, что он в хорошем состоянии.

Спасательный рейс выполнил борт авиакомпании Shohin Airlines. Туриста забрали с «Поляны Москвина» в 8:20 по местному времени (6:20 по московскому).

Ранее координатор группы альпинистов Виталий Лапотников сообщил, что эвакуацию запланировали на воскресенье.

Пострадавший живет в Сергиевом Посаде, он опытный турист, ходит в серьезные походы с 14 лет.