Пострадавшая при взрыве в центре МВД умерла в больнице в Коми

Одна из пострадавших в результате взрыва светошумовой гранаты в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

После ЧП женщину поместили в реанимацию горбольницы Эжвинского района, а затем в республиканскую больницу. Несмотря на все принимаемые меры, спасти пациентку не удалось.

Двое пострадавших продолжают находиться в тяжелом состоянии в отделе реанимации городской больницы Эжвинского района. Всего из-за взрыва пострадали 24 человека

«В федеральных клиниках получают лечение шесть пострадавших. В центре имени Вишневского в отделении реанимации находится один пациент (состояние тяжелое), в Главном госпитале МВД в реанимации — пять пострадавших (состояние тяжелое)», — отметили в ведомстве.

После взрыва учебной гранаты начальника Центра профессиональной подготовки МВД задержали за превышение должностных полномочий. Следствие считает, что он разрешил провести тренировку в актовом зале, хотя знал о ремонтных работах и наличии там легковоспламеняющихся строительных материалов.