Пострадавшая от жестокого избиения модель Тартанова потеряла память

Модель Анжелика Тартанова, жестоко избитая в Москве, потеряла память. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Пострадавшая перестала узнавать родителей и своего 16-летнего сына. Модель готовят к переводу в реабилитационный центр — там она продолжит лечение и восстановление памяти.

«Врачи обещают, что воспоминания к пациентке вернутся, но когда — неизвестно», — написали авторы поста.

Тартанова попала в больницу 23 ноября в тяжелом состоянии, медики диагностировали ушиб мозга, кровоизлияние и десятки гематом. За 18 дней ее состояние удалось стабилизировать. Девушке сделали две трепанации черепа, но послеоперационный период осложнился галлюцинациями и судорогами.

Предположительно, модель избил ее бойфренд Дмитрий. Сейчас он находится в розыске, ему грозит до восьми лет тюрьмы.