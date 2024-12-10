Пострадавшая от падения утеплителя девушка в Приморье сломала обе ноги

Брат пострадавшей от падения утеплителя заявил, что у нее переломы ног и ребер

Рулон утеплителя упал с крыши многоэтажки на проходившую мимо 15-летнюю девушку во Владивостоке, причинив ей тяжелые травмы. О состоянии пострадавшей рассказал 360.ru ее брат.

«Сейчас у нее одна нога — перелом, вторая — перелом со смещением. Два ребра сломаны. Позвоночник — сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», — заявил он.

По его словам, сестра должна была увидеться с подругой, но та опоздала на встречу и пришла, когда уже все случилось.

Пострадавшей оказали первую помощь местные жители, ставшие очевидцами происшествия. Также брат девушки заявил, что она не пересекала ограничительную линию, а проходила рядом.

Прокуратура по факту происшествия проводит доследственную проверку.