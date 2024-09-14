Постояльцы социального центра для ветеранов в Москве массово отравились рыбой

Baza: 30 человек отравились в социальном центре для ветеранов в Москве

Постояльцы Социально-реабилитационного центра имени Михайлова в Москве отравились рыбой. Десятки человек почувствовали тошноту и недомогание, сообщил Telegram-канал Baza .

Рано утром 14 сентября сразу 30 постояльцев центра на Олимпийском проспекте пожаловались на одинаковые симптомы. У них подскочила температура, появились боли в животе, рвота и диарея.

Врачи диагностировали у пострадавших пищевую токсикоинфекцию. По предварительной версии, некачественной могла оказаться рыба, которую подавали в предыдущий день.

Другая вспышка острой кишечной инфекции произошла в июне в подмосковном гостиничном комплексе «Эдем». Отравились дети. Специалисты Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования взяли на анализ смывы с поверхностей, образцы еды, обследовали персонал и состояние гостиницы.