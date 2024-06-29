Гостиницу в Подмосковье проверят после отравления детей

В отеле «Эдем» в Подмосковье выявили кишечные инфекции, начали расследование

Фото: Freepik

В Московской области начали эпидемиологическое разбирательство по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, которые отдыхали в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«После поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей <…> незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование», — написали в публикации ведомства.

По данным Роспотребнадзора, специалисты отобрали пробы воды, пищи и сырья для исследования, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Также ведомство приостановило деятельность пищеблока. Детей отправили под наблюдение врачей, состояние пациентов расценили как удовлетворительное. Ситуацию контролирует управление подмосковного Роспотребнадзора.

Ранее депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Это произошло после массового заболевания ботулизмом в России.

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