Кишечную палочку и сальмонеллу нашли в обедах на избирательных участках в Петербурге

После отравлений на УИК в Петербурге в готовой еде выявили кишечную палочку

В Петербурге после выборов зафиксировали 24 случая острых кишечных инфекций среди полицейских и сотрудников комиссии избирательных участков. Разбираться в случившемся начал региональный Роспотребнадзор, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе уточнили, что уже выявили грубые нарушения на комбинате АО «Артис-Детское питание» и в пищеблоке школы № 93 Пушкинского района, где изготавливали блюда для сотрудников УИК.

«Забраковано более 3,2 тонн пищевой продукции в связи с отсутствием маркировки и нарушением условий хранения», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пробы сырья, готовой еды и смывы отправили в лаборатории. В них эксперты нашли сальмонеллу, листерию, а также бактерии группы кишечной палочки.

После этого в отношении комбината составили протокол о временном запрете на работу. Материалы передали в суд.