Постояльцы общежития в Приморье пожаловались на клопов и тараканов

Правоохранители проверят условия проживания в женском общежитии Хабаровского техникума железнодорожного транспорта на фоне появившихся жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Telegram-канале «Хабаровск и другие новости» появилась публикация о том, что студенты Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, проживающие в женском общежитии учебного заведения, сообщили об огромном количестве тараканов и клопов. По их словам, неоднократные замечания об антисанитарных условиях остались незамеченными, а руководство потребовало у них самим заниматься травлей насекомых.

Представители Дальневосточной транспортной прокуратуры взяли на контроль проверку по факту жалоб студентов. Для оценки исполнения обязательных требований при организации проживания студентов учебного учреждения будут привлечены специалисты Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что готовность нового общежития для студентов, которое строят в Одинцовском городском округе, превысила 60%.