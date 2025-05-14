Готовность нового общежития для студентов в Одинцове достигла 60%

В Одинцовском городском округе продолжается строительство нового общежития для студентов. Готовность объекта превысила 60%, на площадке трудятся более 100 человек.

В здании общежития начались работы по устройству стяжки пола первого этажа. Специалисты практически завершили чистовую отделку помещений, уложили плитку в ванных комнатах и санузлах. Также строители приступили к облицовке фасада.

Здание вместит 159 человек. На первом этаже оборудуют кабинеты администрации, работников самого общежития и врачей, пост охраны, буфет на 22 места, медицинский изолятор с отдельным входом, помещения для обслуживающего персонала. Помимо этого, там разместят восемь жилых комнат для студентов, остальные будут располагаться со второго по четвертый этаж. Их оборудуют кухнями-нишами и ванными комнатами.