Постояльцев интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек, кормили тухлой едой

В Прокопьевске в Кемеровской области постояльцев дома-интерната, где в конце января умерли девять постояльцев, регулярно кормили тухлой едой. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка».

По его информации, люди неоднократно жаловались на испорченную пищу, однако во время проводившихся надзорными органами проверок никаких нарушений не выявлялось.

Одну из проверок провел попечительский совет. В итоговом документе его представители указали, что еда соответствует хорошему качеству.

По предварительным данным, девять человек скончались из-за вспышки гриппа. Также известно, что у постояльцев были проблемы с сердцем. Самому младшему из умерших было 19 лет.