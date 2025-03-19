Хостел с постояльцами загорелся в Москве

Источник 360.ru: на севере Москвы загорелся хостел, внутри заблокированы люди

Хостел загорелся в Гольянове в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Здание расположено на улице Амурской, 17. Очевидцы видят поднимающийся над постройкой густой дым.

К месту происшествия направили сразу 10 пожарных расчетов. Источник сообщил, что в горящем здании хостела заблокировано три человека.

Официально о происшествии пока не сообщалось. Подробности уточняются.

Ранее на севере Москвы загорелись пять бытовок.