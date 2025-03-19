Хостел с постояльцами загорелся в Москве

Хостел загорелся в Гольянове в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Здание расположено на улице Амурской, 17. Очевидцы видят поднимающийся над постройкой густой дым.
К месту происшествия направили сразу 10 пожарных расчетов. Источник сообщил, что в горящем здании хостела заблокировано три человека.
Официально о происшествии пока не сообщалось. Подробности уточняются.
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