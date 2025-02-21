Постоялец московской гостиницы вызвал спасателей и заявил об угрозе убийством

Остановившийся в московском отеле мужчина вызвал спасателей, заявив, что застрял на крыше после того, как ему угрожали убийством. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, ЧП произошло в гостинице на Привольной улице.

«Мужчина сообщил, что ему угрожали убийством неизвестные граждане. Он поднялся на крышу гостиницы, не может выбраться», — рассказал собеседник 360.ru.

Спасатели прибыли на место, но в администрации сказали, что на крыше никого нет. Для мужчины, позвонившего в экстренные службы, вызвали психологов.

«Пострадавший передан СМП для дальнейшего осмотра, полиция на месте», — добавил источник.

Он уточнил, что постоялец находится в неадекватном состоянии, с ним проводят беседу психологи. Администрация отеля отказалась комментировать ситуацию.

«Все в порядке, он не на крыше. Информацию по гостям мы не сообщаем», — объяснила представитель гостиницы.

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