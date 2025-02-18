Девушка провалилась в колодец в Зеленограде

Жительница Зеленограда во время прогулки с собаками провалилась в колодец в районе Матушкино. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Провалилась в яму, выбраться не может», — рассказал он.

О случившемся в экстренные службы сообщила подруга упавшей в яму девушки.

«Женщина провалилась в колодец, [высота] метра 3-4», — отметил источник 360.ru.

Оказавшаяся в колодце девушка заявила, что пока ждет спасателей.

«Не провал грунта здесь, а колодец. Он был не закрыт, и я в него упала. Я стою, жду, чтобы кто-нибудь приехал», — объяснила она в беседе с 360.ru.

Горожанка подчеркнула, что на колодце не было люка. Также она обратила внимание на отсутствие освещения и опознавательных знаков.

«Тут все заросло травой. Если бы люк был, травы бы не было. Травой заросло, я на нее наступила и упала вниз. <… > Позвонок болит, я зажата между стеной и трубой», — добавила девушка.

Источник 360.ru позже уточнил, что горожанка упала в колодец недостроенного бассейна. Спасатели вызволили ее с помощью лестницы.

Ранее на Алтае подросток упал в заброшенный пятиметровый погреб с водой. Спасатели вытащили школьника и передали его медикам.