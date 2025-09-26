Поставщиком суррогата, убившего людей в Ленобласти, была воспитательница детсада

Суррогатный алкоголь, от которого погибли несколько жителей Ленобласти, поставила продавцу 60-летняя воспитательница детского сада. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, женщина передала опасный алкоголь своему 79-летнему приятелю. После он разлил продукцию по тарам и продал. Обоих задержали по статье о причинении смерти по неосторожности.

Семеро купивших паленый алкоголь погибли, трое пострадали. Среди выживших также оказалась жена продавца.

По данным журналистов, первым пострадавшим оказался 54-летний местный житель, его отправили в Сланцевскую больницу из деревни Гостицы вечером в среду. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Потом появились данные о смерти еще шестерых. Все они погибли после употребления неизвестного спиртного.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила, что ситуация с отравлением алкоголем находится на особом контроле. Региональный прокурор Сергей Жуковский поручил провести проверку по факту случившегося.