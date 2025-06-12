Посольство ответило о россиянах на борту разбившегося Boeing в Индии
Российских граждан не оказалось среди жертв авиакатастрофы в Индии
При крушении пассажирского самолета Boeing в Индии погибли 317 человек. Предварительно, россиян среди жертв нет, сообщила пресс-служба консульства России в Мумбае на запрос редакции 360.ru.
Официальный комментарий по ситуации дал Генеральный консул России в Мумбае Иван Фетисов.
По словам дипломата, российское консульство сразу после трагедии вышло на связь с индийскими властями и начало проверку всех обстоятельств случившегося, а также причины аварии.
Фетисов уточнил, что, по данным индийской стороны, россиян среди пассажиров не было. В дипмиссии подчеркнули, что консульство продолжает держать ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с компетентными структурами Индии.
Пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India рухнул в Индии 12 июня. Самолет упал на дома.
Погибли почти все пассажиры и члены экипажа. Общее количество жертв на данный момент составляет 317 человек. Это первая авиакатастрофа с участием Boeing 787-8 Dreamliner, хотя несколько лет назад у той же модели фиксировали серьезные проблемы.