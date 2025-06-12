Число жертв крушения в Индии достигло 317 человек

При авиакатастрофе в Индии погибли как минимум 317 человек

В Индии произошла крупнейшая авиакатастрофа за последние годы: пассажирский лайнер Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон, разбился практически сразу после взлета. Число жертв достигло 317 человек, сообщила газета The New Indian Express .

На борту авиалайнера находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Еще 75 тел нашли под обломками жилых домов и общежитий, на которые рухнул самолет.

Спастись удалось только одному пассажиру — британскому гражданину. Boeing 787-8 Dreamliner вылетел из международного аэропорта Ахмадабада в 13:39 по местному времени.

Через две минуты после взлета, достигнув высоты около 250 метров, экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.

Спустя мгновение самолет потерял управление и упал за пределами аэропорта в районе Меганинагар, прямо на здание общежития для врачей.

На месте аварии вспыхнул сильный пожар, густой черный дым был виден за километры. В самолете находились граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии.

Среди них — бывший глава штата Гуджарат Виджай Рупани, 14 детей, включая двух младенцев, и еще десятки иностранцев. Официально власти подтвердили, что большинство погибших — граждане Индии и Великобритании.

В экстренных службах сообщили, что операция по спасению осложнялась разлившимся керосином и сильным огнем. Министр гражданской авиации Рам Мохан Найду заявил, что лично контролирует работу на месте трагедии.

Рухнувший в Индии самолет относится к семейству Boeing 787 Dreamliner. За прошедшие 15 лет авиакатастроф у него не было, крушение в Ахмадабаде стало первым серьезным инцидентом.

Однако в ходе эксплуатации самолет сталкивался с техническими проблемами. В 2013 году весь мировой флот Dreamliner приземлили после двух происшествий — загорались аккумуляторы.