Посольство на Кубе дало рекомендации российским туристам на фоне блэкаута

Диппредставительство России рекомендует соотечественникам, посещающим Кубу, заряжать мобильные телефоны и сделать запас питьевой воды из-за перебоев с электричеством, заявил посол Виктор Коронелли. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды», — отметил посол.

На острове четвертого августа вновь полностью отключилась Национальная электроэнергетическая система, которую восстанавливали после предыдущего блэкаута. Сбой вызвали колебания в сети. За последний месяц энергосистема Кубы полностью отключалась пять раз.

Ситуация с энергоснабжением в республике ухудшилась с начала года из-за санкций США и перекрытия поставок ГСМ из Венесуэлы. Также произошли аварии на электростанциях «Фелтон», «Антонио Гитерас» и «Эрнесто Гевара де ла Серна».