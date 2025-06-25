Посол Ирана назвал «грязным актом» нападение на ребенка в Шереметьеве

Ребенок, которого бросили на пол в аэропорту Шереметьево, — гражданин Афганистана. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали .

Ранее появилась информация, что пострадавший мальчик — иранец. Джалали отметил, что национальность пострадавшего в этом случае не имеет значения.

«Это грязный и бесчеловечный акт, и афганское правительство, а также сама Россия и все остальные в человеческом понимании должны отреагировать, чтобы этот человек был наказан за свои действия», — подчеркнул глава дипломатической миссии.

Ранее 31-летний иностранец, летевший из Каира транзитом через Москву, схватил незнакомого двухлетнего мальчика и швырнул его с высоты о пол. Ребенок получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму, его доставили в центр имени Рошаля.

Знакомый мужчины рассказал, что тот работал в Египте строителем, но не отличался дисциплинированностью: мог уйти в запой и начать делать «какую-нибудь дичь». По его словам, напавший на ребенка — наркоман и лежал в психиатрической клинике.