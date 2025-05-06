Тело женщины нашли под завалами на улице Генерала Тюленева в Москве

Минувшей ночью под завалами пострадавшего от взрыва и пожара дома на улице Генерала Тюленева в Москве обнаружили тело женщины. Об этом сообщил источник 360.ru.

«В 01.30 под завалами нашли тело женщины», — указал он.

Других подробностей о погибшей пока нет. Ранее было известно о трех жертвах ЧП. По информации источника 360.ru, все они проживали в одной квартире.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что жилплощадь, где прогремел взрыв, сдавали в аренду. Владелица недвижимости была довольна своими арендаторами, они исправно платили и не вызывали никаких подозрений.

Точные причины взрыва установят во время экспертизы.