Крупный град обрушился на Орехово-Зуево

Фото: 360.ru

Орехово-Зуевский городской округ Московской области накрыл крупный град. Кадрам очевидцы поделились с 360.ru.

Местные жители опубликовали в Сети фотографии природного явления. Град по размеру сравнили с перепелиным яйцом или помидоркой черри.

«Поселок Верея… Такая вот печалька…», — написала очевидица в комментарии к снимкам.

Фото: 360.ru

По прогнозам синоптиков, град ожидается и на территории других районов Московской области, а также на юге и юго-западе столицы.

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщал, что в наступившую неделю жители и гости Москвы и Подмосковья столкнутся с понижением температуры воздуха, а также дождями и грозами.

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