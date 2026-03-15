Последствия столкновения двух трамваев в Москве сняли на видео

МВД: ДТП с двумя трамваями в Москве произошло, когда один из них сошел с рельсов

Один из трамваев, которые столкнулись на северо-западе Москвы, сошел с рельсов из-за технической неисправности. В пресс-службе столичного ГУ МВД подчеркнули, что это в итоге привело к ДТП.

По данным московской Госавтоинспекции, при столкновении пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыли.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 360.ru, видно, что оба трамвая получили значительные повреждения.

Источник отметил, что восстановительные работы на месте аварии займут около двух часов. Трамваи № 6 временно следуют с изменениями, для горожан запустили компенсирующие маршруты.

Установление обстоятельств ДТП взяла под контроль столичная прокуратура.