Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: при столкновении двух трамваев в Москве пострадали 13 человек

Утром 15 марта на северо-западе Москвы произошло ДТП с участием двух трамваев. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП в районе Покровское-Стрешнево поступила в экстренные службы в 9:23. По предварительным данным, один из трамваев сошел с рельсов и столкнулся с другим.

Пострадали 13 человек, как минимум одному из них потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в районе Медведково в столице трамвай на полной скорости сбил мужчину и женщину, которые переходили пути в неположенном месте. ЧП произошло в темное время суток, и водитель не успел затормозить. Один из попавших под колеса транспортного средства пешеход скончался на месте, второй получил серьезные травмы.