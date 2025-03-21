Последствия смертельного ДТП в Хакасии сняли на видео
МВД: девушка без прав погибла в страшном ДТП в Хакасии
Автоледи на большой скорости влетела под пожарный автомобиль в Хакасии. Последствия страшного ДТП разместила в своем официальном Telegram-канале пресс-служба местной дорожно-постовой службы.
Авария произошла в Черногорске. Женщина выехала на перекресток улицы Советской и переулка Максима Горького. Она проигнорировала сигналы приближающейся пожарной машины.
При этом спецтехника двигалась с сиреной и включенными проблесковызми маячками. Тяжелый автомобиль подмял под себя легковую машину, 37-летняя женщина-водитель погибла на месте.
Извлечь ее тело сразу не удалось. К операции привлекли сотрудников МЧС. Те разрезали кузов легкового автомобиля специнструментами.
В результате предварительной проверки выяснилось, что погибшая никогда не получала водительских прав. Автоинспекция и прокуратура начала расследование происшествия.
Ранее в страшное ДТП попал автомобиль скорой помощи в Кузбассе.