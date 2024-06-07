Последствия смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье сняли на видео

СКР показал видео с места аварии с вахтовиками в Забайкалье

Вахтовый автобус опрокинулся в Могочинском районе. К месту аварии выехала следственно-оперативная группа. Последствия ДТП показала пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Авария произошла 7 июня в трех километрах от поселка Давенда. Вахтовый автобус на базе автомобиля «Урал» опрокинулся в лесополосе. Следователи осмотрели машину и допросили участников ДТП. В рамках доследственной проверки они опросят руководство предприятия и запросят документацию.

«По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Пострадали 28 человек, из них трое погибли. Минздрав сообщил, что госпитализировали 19 пострадавших, в том числе одного в стабильно тяжелом состоянии.

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