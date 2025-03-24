Последствия падения лифта с открытыми дверями в высотке в Мурине сняли на видео

В обстоятельствах ЧП с лифтом в высотке на улице Шувалова в Мурине начала разбираться Всеволожская городская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, опубликовав видео с места происшествия.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники аварийных и коммунальных служб. В рамках прокурорской проверки специалисты дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего.

По предварительным данным, в лифте в момент происшествия было три человека. Сначала в него зашел мужчина на 22-м этаже, потом еще два человека — на 18-м. После этого лифт внезапно начал падать, двери кабины при этом оставались открытыми.

Пролетев так два этажа, он остановился между 15-м и 16-м этажами с выключенным светом. Жильцы смогли дозвониться до УК. Примерно через полчаса на месте был лифтер, который помог людям выбраться. В результате случившегося никто не пострадал.