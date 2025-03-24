Лифт с людьми сорвался и пролетел два этажа с открытыми дверями в высотке в Мурине
В абсолютно жуткой ситуации оказались жители одного из многоэтажных домов на улице Шувалова в Мурине под Петербургом. Люди зашли в лифт на 18-м этаже, ничего не предвещало беды, но внезапно кабина начала падать вниз с открытыми дверьми, сообщил «Mash на Мойке».
«К счастью, никто не пострадал, однако внутри самого лифта от резкого удара вырвало оборудование», — уточнил источник Telegram-канала.
По словам нескольких очевидцев происшествия, кабина начала падать после остановки на 18-м этаже. Двери при этом закрыться не успели, поэтому в итоге превратились просто в груду металла.
Остановился лифт довольно быстро — между 16-м и 15-м этажами — благодаря срабатыванию защитных строп.
После шокированные пассажиры смогли дозвониться до управляющей компании. Лифтер прибыл на место через 25 минут и вызволил всех.
По информации «Фонтанки», в лифте было три человека. Сначала в кабину зашел мужчина на 22-м этаже, а на 18-м — еще двое жильцов, после чего и началось падение кабины с открытыми дверями.
«Двери вырвало, а между 15-м и 16-м этажами лифт резко остановился с потухшим светом. <…>Лифтер приехал через неполных полчаса», — добавил источник издания.