Лифт с людьми сорвался и пролетел два этажа с открытыми дверями в высотке в Мурине

В абсолютно жуткой ситуации оказались жители одного из многоэтажных домов на улице Шувалова в Мурине под Петербургом. Люди зашли в лифт на 18-м этаже, ничего не предвещало беды, но внезапно кабина начала падать вниз с открытыми дверьми, сообщил «Mash на Мойке» .

«К счастью, никто не пострадал, однако внутри самого лифта от резкого удара вырвало оборудование», — уточнил источник Telegram-канала.

По словам нескольких очевидцев происшествия, кабина начала падать после остановки на 18-м этаже. Двери при этом закрыться не успели, поэтому в итоге превратились просто в груду металла.

Остановился лифт довольно быстро — между 16-м и 15-м этажами — благодаря срабатыванию защитных строп.

После шокированные пассажиры смогли дозвониться до управляющей компании. Лифтер прибыл на место через 25 минут и вызволил всех.