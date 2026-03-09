Последствия массовой аварии на трассе М-2 в Подмосковье сняли на видео

Источник 360.ru заявил о пострадавшем в массовом ДТП на трассе М-2 в Подмосковье

Легковые автомобили массово столкнулись на 48-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в районе Подольска в ночь на понедельник, 9 марта. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что на заснеженной трассе столкнулись не менее пяти автомобилей.

Осведомленный источник 360.ru заявил, что при столкновении никто не погиб. Только один человек получил сильный ушиб ноги.

В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что не располагают данными о происшествии.

В минувшее воскресенье, 8 марта, проезжавший по подмосковному участку трассы Рига — Москва водитель легкового автомобиля на скорости врезался в КамАЗ, выполнявший дорожные работы.

По данным источника 360.ru в экстренных службах региона, в результате аварии погибли два человека.