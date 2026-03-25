Последствия массового ДТП в Тюмени сняли на видео

В Тюмени в массовом ДТП с участием Lada, BMW и Haval пострадали три человека. Очевидцы поделились кадрами аварии с 360.ru.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что водитель «девятки» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу BMW. От удара иномарку отбросило в столб, затем — на встречную полосу, где она столкнулась с Haval. После этого BMW отлетел на две припаркованные машины.

Очевидцы рассказывали 360.ru, что один из участников ехал на большой скорости, а другой поворачивал через двойную сплошную.В аварии тяжело пострадала 53-летняя женщина за рулем Haval. Водителя BMW 25 лет и его пассажира госпитализировали. Водитель Lada не пострадал.

Ранее в Йошкар-Оле две девушки пострадали в ДТП на нерегулируемом перекрестке.