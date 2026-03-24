Две девушки пострадали в ДТП на нерегулируемом перекрестке в Йошкар-Оле

Накануне в столице Республики Марий Эл произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщило ИА МариМедиа , авария случилась на пересечении бульвара Победы и улицы Эшпая.

По данным региональной Госавтоинспекции, 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, двигалась по второстепенной дороге и не предоставила преимущество машине Lifan, которая ехала по главной.

В результате аварии пострадали две девушки: 25-летняя пассажирка Lifan и 23-летняя пассажирка BMW. Обеим было назначено амбулаторное лечение.