Последствия массового ДТП на юге Москвы сняли на видео

Утром 23 ноября на внешней стороне 19-го километра МКАД произошло массовое ДТП. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Авария произошла в районе Бакинского бульвара. На месте работают сотрудники оперативных служб столицы.

Повреждения получили несколько автомобилей, среди которых оказалась машина такси. Ее перемещали с дороги с помощью эвакуатора.

Информация о пострадавших уточняется. Движение на МКАД затруднено на участке в 1,5 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в ДТП с такси и грузовиком в Москве. Авария произошла в Троицком автономном округе.