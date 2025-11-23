Два человека пострадали в ДТП с такси и грузовиком в Москве

В ДТП с такси и фурой на Калужском шоссе пострадали два человека

Утром 23 ноября в Троицком автономном округе Москвы столкнулись автомобиль такси и грузовик, два человека пострадали. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на 42-м километре Калужского шоссе, в ДТП попали легковушка Belgee и грузовик МАЗ.

В такси пострадали водитель и пассажир. У первого диагностировали ушиб грудной клетки, перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму, а второго — ушиб головного мозга, перелом бедра и голени.

Водитель грузовика перевозил деревянные отходы, он не пострадал. Прибывшие на место аварии экстренные службы перекрыли две полосы из трех.

Днем ранее под Усть-Лугой на скользкой трассе массово столкнулись легковушки и фуры. Автомобили столкнулись по обе стороны дороги, некоторые из них буквально разворотило на обочине. Пострадавших нет, движение восстановили.