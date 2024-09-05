Последствия грозы в Кабардино-Балкарии сняли на видео

МЧС показало видео последствий грозы в Кабардино-Балкарии

На Кабардино-Балкарию 4 сентября обрушились ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Последствия непогоды показала пресс-служба регионального МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями <…> продолжается адресная работа по ликвидации последствий непогоды», — указали в ведомстве.

Из-за порывов ветра, уточнили в МЧС, начались локальные отключения света. Низменные участки местности подтопило.

Ведомство организовало взаимодействие с муниципалитетами и службами жизнеобеспечения. Социально-значимые объекты республики функционируют штатно.

«По пройденному циклону погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что на территории Кабардино-Балкарии в течение 5 и 6 сентября неблагоприятный прогноз сохранится.

В центре Рима накануне из-за удара молнии откололись куски от Триумфальной арки императора Константина.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте