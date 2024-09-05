Последствия грозы в Кабардино-Балкарии сняли на видео
МЧС показало видео последствий грозы в Кабардино-Балкарии
На Кабардино-Балкарию 4 сентября обрушились ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Последствия непогоды показала пресс-служба регионального МЧС.
«Пожарно-спасательными подразделениями <…> продолжается адресная работа по ликвидации последствий непогоды», — указали в ведомстве.
Из-за порывов ветра, уточнили в МЧС, начались локальные отключения света. Низменные участки местности подтопило.
Ведомство организовало взаимодействие с муниципалитетами и службами жизнеобеспечения. Социально-значимые объекты республики функционируют штатно.
«По пройденному циклону погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что на территории Кабардино-Балкарии в течение 5 и 6 сентября неблагоприятный прогноз сохранится.
В центре Рима накануне из-за удара молнии откололись куски от Триумфальной арки императора Константина.