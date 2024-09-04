От арки Константина в Риме после удара молнии откололись куски

Adnkronos: ударившая в арку Константина в Риме молния отколола ее фрагменты

В Триумфальную арку императора Константина у римского Колизея ударила молния. Об этом сообщило агентство Adnkronos .

На центр Рима обрушилась гроза, сильный ветер валил деревья, а из-за мощного ливня затопило дороги. После попадания молнии в арку от памятника откололось несколько каменных деталей.

В археологическом парке Колизея, в ведомстве которого находится арка Константина, заверили, что технические специалисты быстро приступили к работам на месте ЧП.

«Наши представители прибыли на место сразу после удара молнии. Все фрагменты удалось обнаружить, их переместили в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром», — подчеркнули в учреждении.

Триумфальную арку в Риме строили с 312 по 315 года нашей эры из мрамора, который взяли с воздвигнутых ранее конструкций. Ее решили возвести по указу Сената в память о победе Константина над Максенцием в гражданском конфликте.

В середине августа в Китае из-за удара молнии погибли шесть человек. Она угодила в беседку в парке Фанмаошань провинции Цзянсу, после чего конструкция рухнула.