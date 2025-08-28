Последствия ДТП с Lamborghini Urus в центре Москвы сняли на видео

Вечером 28 августа в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской улице произошла авария с участием двух иномарок. Столкнулись Lamborghini Urus и Toyota. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что в результате ДТП у элитного спорткара оторвало бампер и вылетела подушка безопасности. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что движение в районе аварии затруднено. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

«На месте работают оперативные службы города», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в принадлежащий артисту Егору Криду Lamborghini въехала машина такси. Музыкант утверждал, что водитель находился в неадекватном состоянии.