«Последний шанс осуществить мечту». Пассажиры SH Diana обратились к руководству компании

Пассажиры лайнера SH Diana обратились с открытым письмом к руководству компании Swan Hellenic. Они требуют полного возмещения стоимости тура. В распоряжении 360.ru появилось видео с обращением.

По словам одного из пассажиров лайнера Ильи Строкова, компания Swan Hellenic через СМИ распространяет ложную информацию, что все пострадавшие якобы довольны и получили компенсацию. Однако, отметил Илья, на самом деле многие не получили должной компенсации.

«К сожалению, здесь представлена только малая часть туристов, потому что многие боятся, скрывают свои лица, не хотят контактов со СМИ», — сказал Строков.

Возмущенные люди уверены, что компания отправила в море уже поломанный лайнер, тем самым подвергнув опасности жизни своих клиентов, заплативших очень большие деньги.

«[Это] круиз, за который были заплачены деньги. Для многих людей — это последние деньги. Тут не все очень богатые. Многие копили на эту свою мечту много времени. Для многих людей — это чуть ли не последний шанс осуществить эту мечту», — добавил Строков.

По его словам, вместо путешествия в Антарктиду по программе с 17-ю остановками, люди фактически получили три часовых высадки и 20 дней «болтания» на сломанном лайнере с неработающей стабилизацией.

Недовольные клиенты понимают, что скорее всего не смогут добиться полного возмещения от иностранной компании через суд, поэтому идут на крайние меры, в том числе на голодовку.

«Мы планируем с консульством Российской Федерации совместно получить разрешение на пикетирование порта по прибытии. Хочу попросить вас как человека и бизнесмена, вы же понимаете, что вы действительно оказали услугу ненадлежащего качества. Для многих людей важна эта услуга и эти деньги. <…> Голодовка не приостановлена», — обратились туристы к руководству компании.

Ранее 360.ru рассказал, что случилось с лайнером SH Diana и истории недовольных пассажиров.