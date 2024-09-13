Последний раз видели в магазине. Путешественник из Китая приехал в Новосибирск и пропал

Путешественник из Китая Ху Ян пропал во время туристической поездки в Россию. По данным Telegram-канала Mash Siberia , в РФ он прибыл 11 июля, посетил Москву и Санкт-Петербург, а затем прибыл в Новосибирск.

По данным источника Telegram-канала, Ху Ян, предположительно, остановился на улице Петухова, где его видели в магазине 5 сентября. После этого он на связь с родителями и друзьями больше не выходил.

По словам друга путешественника, молодой человек планировал вернуться домой 27 сентября.

В середине августа двое мужчин и подросток пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Сотрудники МЧС для поиска пропавших людей задействовали беспилотники.

Кроме того, тщательно обследовали береговую линию. Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения людей