Последней фразой пилота разбившегося у Тынды Ан-24 стала «Низко земля»
Последней речевой информацией, зарегистрированной перед крушением самолета Ан-24 под Тындой, стала фраза «Низко земля». Об этом со ссылкой на предварительный отчет Международного авиационного комитета сообщило РИА «Новости».
«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: „Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…“», — отметили в документе.
В 12:56:44 самописец перестал фиксировать информацию. С 12:58:38 диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио, но тот перестал отвечать.
В МАК подтвердили, что наземный пожар уничтожил самолет после крушения.
Комиссия продолжит собирать и анализировать данные об авиакатастрофе. Также она оценит подготовку и действия экипажа, работоспособность систем и агрегатов самолета. После этого МАК подготовит окончательный отчет.
Борт летел из Благовещенска в Тынду и разбился, не долетев до аэропорта. В результате ЧП погибли 48 человек.