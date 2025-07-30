После землетрясения в Северо-Курильске разрушены почти все печные трубы
Губернатор Лимаренко: 90% печных труб разрушены в Северо-Курильске
Около 90% печных труб разрушены в Северо-Курильске после землетрясения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Значит, что разрушилось? Печные трубы. Чуть ли не 90% печных труб разрушились», — сказал он.
Губернатор отметил, что восстановительные работы необходимо провести как можно скорее.
Мощное землетрясение произошло на Камчатке в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно оказалось сильнейшим с 1952 года. По предварительным данным, магнитуда составила 8,7 балла.
После этого волна цунами достигла Северо-Курильска, затопила порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид».