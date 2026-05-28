После украинской атаки БПЛА пострадало здание суда в Нижегородской области

Здание суда в Нижегородской области получило повреждения в результате атаки украинских БПЛА. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в мессенджере «Макс» .

«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда», — написал он.

Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО ликвидировали за ночь 62 украинских БПЛА над Россией. Дроны уничтожили над Белгородской, Воронежской, Брянской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над Крымом и Азовским морем.