После турнира в Токио умер еще один японский боксер

Японский боксер Хиромаса Уракава умер от травм, которые он получил на турнире в Токио два дня назад. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной боксерской организации (WBO).

По ее данным, 28-летний спортсмен проиграл 2 августа нокаутом своему сопернику Едзи Сайто восьмом раунде. Он умер 10 августа.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и японскому боксерскому сообществу в это невероятно сложное время», — отметили в WBO.

Уракава скончался всего через день после смерти его коллеги Сигэтоси Котари, который тоже принимал участие в турнире, сообщила газета The Guardian. Оба спортсмена получили черепно-мозговые травмы.

Ранее в Нижнем Новгороде погиб московский пловец Дмитрий Ионов. Он скончался во время заплыва X-Waters Volga. Спортсмен почувствовал себя плохо перед финишем и обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Потерявшего сознание пловца доставили в больницу, но спасти его не удалось.