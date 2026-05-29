После столкновения катера с опорой Театрального моста возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения катера с опорой Театрального моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России .

Столкновение произошло утром 5 мая в акватории канала Грибоедова. Капитан маломерного судна с двумя пассажирами на борту не справился с управлением, после чего катер врезался в опору моста. Судно получило серьезные повреждения, ущерб превысил миллион рублей.

Сразу после аварии следователи начали проверку.

Позже, 10 мая, в Ленинградской области произошел еще одно ЧП с катером. Ночью в Отрадном судно с пассажирами на борту врезалось в берег после того, как водитель не справился с управлением.