После смерти двух участников кросса в Хибинах возбудили уголовное дело

Организатору спортивного мероприятия в Кировске предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщила пресс-служба СК по Мурманской области.

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации не выполнил обязательства по обеспечению мер безопасности. В результате во время забега в Хибинах погибли два спортсмена, СК возбудил уголовное дело.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», — отметили в пресс-службе.

Ранее ведомство уточнило, что во время спортивного мероприятия погибли мужчина и женщина из Москвы и Петербурга. Причиной их смерти стало переохлаждение.

Забег отменили, а всех участников эвакуировали. В результате забега пострадала также участница из Мурманска, ей оказали помощь на дому. По информации МЧС, организатор проводил гонку вопреки предупреждениям спасателей об опасных погодных условиях.