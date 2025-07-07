Стали известны подробности смерти участников забега в Хибинах

Мужчина и женщина, погибшие во время трейла в Хибинах в воскресенье, предположительно, умерли от переохлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Мурманской области.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма», — отметили в ведомстве.

Во время экстремального забега в Хибинах погибли участники из Москвы и Петербурга.

Гонку отменили, всех участников эвакуировали. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В МЧС подчеркнули, что мероприятие прошло вопреки предупреждениям спасателей об опасных погодных условиях. Задержан генеральный директор коммерческой компании, ответственный за безопасность участников массового спортивного забега.

Также пострадала участница соревнований из Мурманска, 1982 года рождения. Из-за ухудшения здоровья ей оказали помощь на дому.

«В ходе предварительного следствия изъята документация, связанная с проведением мероприятия, допрашиваются организаторы и участники забега, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — подчеркнули в СК.

Ранее одна из участниц забега рассказала 360.ru, что на пунктах питания ни у кого не было раций. В палатках было очень холодно, и люди не могли согреться.