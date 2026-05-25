После смерти 5 человек при пожаре в Павловском Посаде возбудили уголовное дело

В Павловском Посаде возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек при пожаре, двое из погибших — дети. Об этом сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

После пожара в Павловском Посаде спасатели обнаружили тела пяти человек — троих взрослых и двоих детей.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место ЧП. Причины случившегося устанавливают.

Как отметили в пресс-службе Прокуратуры Московской области, Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств случившегося. Предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее пожар случился в городе Лобня в доме на улице Калинина. В результате ЧП погибли два человека, также пострадали дети.