Пожар в Лобне: два человека погибли, дети пострадали

Ранним утром в городе Лобня произошел инцидент, разделивший утро на «до» и «после». В 5:02 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в доме №8 на улице Калинина. Когда первые расчеты прибыли на место, из окна на третьем этаже пятиэтажного дома уже вырывалось пламя.

Как стало известно позже, причиной пожара стал взрыв газового оборудования. Удар был такой силы, что стена между двумя квартирами не выдержала и обрушилась.

На месте происшествия погибли два человека — 35-летний мужчина и молодая женщина. Однако пожарные из Московской области действовали оперативно и профессионально. В горящем коридоре они обнаружили троих выживших и своевременно доставили их к медицинским работникам. Две девочки, 11-летняя Лера и двухлетняя Ксюша, получили тяжелое отравление угарным газом.

Спасатели эвакуировали из дома 15 жильцов, включая еще троих детей. В тушении пожара принимали участие 34 человека и 11 единиц техники.

Глава региона взял ситуацию под личный контроль. Девочек вертолетом перевезли в Красногорск, в центр имени Рошаля. Сейчас на месте работают следователи, выясняя точную причину взрыва. Семьям погибших пообещали оказать всестороннюю помощь.