После смертельного пожара в гостинице в Лобне возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в гостинице в Лобне, в результате которого пострадали пять человек, двое из которых погибли. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Пожар начался 12 августа в здании гостиницы. В результате случившегося пострадали пять человек, двое из которых позже умерли в больнице.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Известно, что на месте ЧП с огнем боролись 35 специалистов, а также семь единиц техники. МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов эвакуировали.

Следователи выясняют причину возгорания. В прокуратуре региона поставили на контроль расследование уголовного дела.