Унесший жизни двух человек пожар в Лобне ликвидировали

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в Лобне, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар в Подмосковье полностью ликвидировали сотрудники», — указали в МЧС.

С огнем боролись 35 специалистов, а также семь единиц техники.

Возгорание произошло в жилом доме с мансардой. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров.

Из горящего строения сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов эвакуировали. В результате пожара погибли два человека. В больницу попали трое.

Точную причину возгорания еще предстоит установить. Предварительных версий в МЧС не называли.